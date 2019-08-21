Челябинский депутат расстреливал жену на глазах у троих детей

Депутат собрания поселка Локомотивный (Челябинская область) Азат Зарипов, который утром 21 августа застрелил супругу из охотничьего ружья, сделал это на глазах у троих детей. Об этом заявили знакомые семьи.
«Сначала он сказал силовикам, что застал ее с любовником. По мере разбирательства выяснилось, что никакого постороннего мужчины не было, а была ссора. Потом взял ружье и дважды выстрелил прямо на глазах у детей», — рассказал собеседник «URA.RU».
«Из трех детей общими были двое. Зарипов был очень заботливым отцом, его очень часто видели с ребятами. Но он был старше Елены на 17 лет и в последнее время часто ревновал», — сообщил второй местный житель.
Сейчас все три ребенка находятся у бабушки и деда. «Мы знаем об этой трагедии. Собираем все сведения о произошедшем, о семье, чтобы оказать максимально возможную помощь детям», — сообщила корреспонденту агентства региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.
Трагедия в Карталинском районе произошла ночью. Азат Зарипов — главврач местной больницы и депутат Локомотивного городского округа задержан. СКР возбудил уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На время следствия и до решения суда однопартийцы решили приостановить его членство в «Единой России».