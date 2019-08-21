Захарова прокомментировала предложение пригласить Россию на саммит G8

Зарубежные партнеры РФ должны перенести предложения о возвращении России в «большую восьмерку» в деловую плоскость, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если „семерка“ хочет позиционировать себя как серьезный формат», — сказала Захарова журналистам издания «Говорит Москва».
Ранее о желании возобновить формат G8 заявил глава Франции Эммануэль Макрон, который в 2019 году принимает саммит G7. Позже стало известно, что Макрон предложил президенту США Дональду Трампу восстановить Москву в правах во время саммита в 2020 году в США. Ожидается, что Трамп выступит с одобрением данной идеи на встрече глав государств, которая пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице, передает RT.
В настоящее время международный клуб G7 включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Ранее в группу входила Россия, и объединение называлось G8. Однако Москву перестали приглашать на саммиты после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.