«Первосентябрьский капитал» предложили запретить из-за неблагополучных семей

Российским школьникам вместо «первосентябрьского» капитала необходимо дарить портфели с учебниками, считает председатель центрального Совета «Всероссийского родительского собрания» Герман Авдюшин. По его мнению, прямая финансовая помощь может навредить детям из неблагополучных семей.
«Гораздо логичнее оформить эту помощь в виде портфеля со всеми учебниками и канцелярскими принадлежностями. Такой подарок можно вручать детям ежегодно 1 сентября. А если родителям деньги переводить, то не факт, что они будут потрачены на закупку необходимого к учебному году. Особенно если речь о неблагополучных семьях», — отметил Авдюшин в беседе с «URA.RU».
По словам Авдюшина, если государство решит помогать семьям реальными деньгами, то нужно сначала понять, на кого лягут это траты — на федеральный бюджет или на регионы. «И непонятно, как высчитывать — в каждом субъекте „первосентябрьские“ траты могут быть совершенно разными», — указывает эксперт.
Предложение о выплате «первосентябрьского» капитала прозвучало в Госдуме 21 августа. В рамках инициативы родителям будут выделять деньги на сборы ребенка в школу. По мнению депутата от КПРФ Олега Смолина, принятию инициативы может препятствовать экономический блок правительства РФ.