В Госдуме предложили доплачивать россиянам на сборы ребенка в школу

В Госдуме РФ предложили выделять деньги родителям на сборы ребенка в школу. С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов. Предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В 2018 году стоимость набора необходимых вещей для школьника, куда входят канцтовары, одежда, обувь и другое, составила порядка 11,4 тысяч рублей, отметил Чернышов. «Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — передает RT слова парламентария. В связи с этим он предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять деньги на сборы ребенка в школу. Однако конкретная сумма выплаты не сообщается.
Чернышов также предложил ограничить стоимость «школьной корзины», которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, подчеркнул депутат.
Ранее эксперты назвали суммы, которые родители тратят на сборы детей в школу, напоминает «Национальная служба новостей». Дороже всего собрать ребенка в Новосибирске и Красноярске — траты составят около девяти тысяч рублей.