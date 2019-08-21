В Кургане исчезло ведомство, сотрудники которого не могли объяснить, чем занимаются

Комитет по архитектуре Курганской области официально расформирован. Его функции переданы региональному департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ, сообщается на официальном сайте ведомства.
«Согласно постановлению правительства Курганской области, комитет по архитектуре и строительству присоединен к департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства. По всем вопросам, связанным с деятельностью комитета, обращаться в департамент», — говорится в последнем сообщении на сайте комитета по архитектуре.
По данным источников «URA.RU», работники комитета по архитектуре устроены во вновь созданное подразделение департамента строительства. «Прошла реорганизация, сотрудники переведены в департамент строительства», — подтвердили эту информацию в пресс-службе областного правительства.
Предстоящую ликвидацию органа власти «URA.RU» анонсировало еще полгода назад — в декабре 2018 года. Источники агентства тогда сообщали, что сотрудники комитета не смогли объяснить врио губернатора Вадиму Шумкову, чем занимается их ведомство. Кроме того, на одном из заседаний правительства глава Зауралья возмутился, что представленный комитетом проект постановления не был согласован с департаментом строительства, а директор департамента Анатолий Воробьев признал, что не понимает, о каких изменениях идет речь. После этого скандала председатель комитета Юрий Выродов ушел в отставку, с тех пор эта должность оставалась вакантной.