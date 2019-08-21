20 августа 2019

В свердловском минздраве прошли обыски. Глава ведомства — за границей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники совбеза при губернаторе Свердловской области. Екатеринбург, цветков андрей
Противники Андрея Цветкова будут пытаться снять министра с должностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ 21 августа провели в министерстве здравоохранения Свердловской области обыски и выемку документов, сообщили источники «URA.RU» в медицинских кругах. По данным инсайдеров, оперативные действия происходили в кабинете заместителя министра Екатерины Есиной, которая сегодня является исполняющей обязанности главы ведомства, пока руководитель Андрей Цветков находится в отпуске (по неподтвержденным данным, чиновник отдыхает в Португалии).

Собеседник агентства заметил, что Есина — яркий представитель команды Цветкова, юрист. В числе прочего она курирует в министерстве закупки лекарств. «Ранее Цветкова вынудили устроить своим заместителем Олега Рейтблата — человека, которого министр совсем не знает. Данное назначение и обыски у Есиной — звенья одной цепи. Началась кампания по устранению главы минздрава с должности», — считает источник агентства.

Другой инсайдер «URA.RU» в силовых кругах подтвердил информацию об обысках, но не смог рассказать о причинах.

Советница министра Яна Духновская также заявила, что ничего не слышала об обысках: «Я нахожусь в отпуске». Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков сообщил «URA.RU»: «Обысков не было. Проводится проверка по жалобе, которую мы и сами держим на контроле. По результатам проверки обязательно всех проинформируем».

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© Служба новостей «URA.RU»
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