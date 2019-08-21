Сотрудники ФСБ 21 августа провели в министерстве здравоохранения Свердловской области обыски и выемку документов, сообщили источники «URA.RU» в медицинских кругах. По данным инсайдеров, оперативные действия происходили в кабинете заместителя министра Екатерины Есиной, которая сегодня является исполняющей обязанности главы ведомства, пока руководитель Андрей Цветков находится в отпуске (по неподтвержденным данным, чиновник отдыхает в Португалии).
Собеседник агентства заметил, что Есина — яркий представитель команды Цветкова, юрист. В числе прочего она курирует в министерстве закупки лекарств. «Ранее Цветкова вынудили устроить своим заместителем Олега Рейтблата — человека, которого министр совсем не знает. Данное назначение и обыски у Есиной — звенья одной цепи. Началась кампания по устранению главы минздрава с должности», — считает источник агентства.
Другой инсайдер «URA.RU» в силовых кругах подтвердил информацию об обысках, но не смог рассказать о причинах.
Советница министра Яна Духновская также заявила, что ничего не слышала об обысках: «Я нахожусь в отпуске». Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков сообщил «URA.RU»: «Обысков не было. Проводится проверка по жалобе, которую мы и сами держим на контроле. По результатам проверки обязательно всех проинформируем».