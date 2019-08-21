Захарова рассказала о помощи девочке, которую затянуло в трубу бассейна в Турции

На помощь 12-летней россиянке, которую затянуло в трубу бассейна в Турции, готовятся вылететь врачи из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Идет проработка вопроса о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи ребенку на месте», — написала дипломат. Зарубежные медики считают, что транспортировать девочку на данный момент не представляется возможным, пояснила Захарова.
Девочка попала в больницу после того, как ее руку затянуло в трубу бассейна, обеспечивающую циркуляцию воды, уточняет VSE42.Ru. Родители ребенка и другие туристы попытались вытащить девочку, но безрезультатно. Сотрудникам отеля пришлось отключить насос, после чего отец девочки и несколько человек сломали трубу и вытащили ребенка.
Ребенка перевезли в одно из турецких медучреждений. Как сообщает телеканал 360, после инцидента сердце девочки останавливалось четыре раза, из-за чего она впала в кому. Ее состояние оценивается как очень тяжелое и нестабильное.