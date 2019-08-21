21 августа 2019

Захарова рассказала о помощи девочке, которую затянуло в трубу бассейна в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова уточнила, что на помощь маленькой туристке готовятся вылететь российские врачиФото: Владимир Андреев © URA.RU

На помощь 12-летней россиянке, которую затянуло в трубу бассейна в Турции, готовятся вылететь врачи из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идет проработка вопроса о вылете российских врачей в Турцию для оказания дополнительной помощи ребенку на месте», — написала дипломат. Зарубежные медики считают, что транспортировать девочку на данный момент не представляется возможным, пояснила Захарова.

Девочка попала в больницу после того, как ее руку затянуло в трубу бассейна, обеспечивающую циркуляцию воды, уточняет VSE42.Ru. Родители ребенка и другие туристы попытались вытащить девочку, но безрезультатно. Сотрудникам отеля пришлось отключить насос, после чего отец девочки и несколько человек сломали трубу и вытащили ребенка.

Ребенка перевезли в одно из турецких медучреждений. Как сообщает телеканал 360, после инцидента сердце девочки останавливалось четыре раза, из-за чего она впала в кому. Ее состояние оценивается как очень тяжелое и нестабильное.

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© Служба новостей «URA.RU»
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