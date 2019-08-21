21 августа 2019

Франция озвучила главное условие возвращения России в G8

© Служба новостей «URA.RU»
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Франция выступила солидарно с ГерманиейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение конфликта с Украиной из-за Крыма и Донбасса позволит России вернуться в G8, сказал журналистам высокопоставленный французский дипломат на условиях анонимности. Поводом для заявления стало намерение президента США Дональда Трампа поднять вопрос о возвращении России в международный клуб.

«Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрировать Россию [в G8] в следующем году. Украина является ключевым условием», — заявил источник Reuters. Ранее аналогичные требования к Москве выдвинул официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

Сообщалось, что Трамп решил поднять вопрос возвращения России в международный клуб и возобновления формата G8 после разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном, который явился инициатором темы.

В формат G7 (Group of Seven — «Группа Семи») с 2014 года входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Ранее Россия также участвовала в переговорах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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