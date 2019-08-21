Германия назвала условие для возвращения России в G8

Власти Германии ждут от России решения конфликта с Украиной Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россию пригласят участвовать в саммите G8 в случае решения проблем Крыма и Донбасса, заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

«Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе — прим. ред.) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи», — сказал Зайберт РИА «Новости».

Он отметил, что в ФРГ приняли к сведению тот факт, что глава США Дональд Трамп после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном решил вынести вопрос возвращения РФ в международный саммит на встрече G7, которая пройдет с 24 по 26 августа во Франции.

Ранее на встрече с Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что готов работать с зарубежными коллегами в любых форматах, напоминает RT. Макрон также заявлял, что для возрождения G8 необходимо уладить конфликт с Украиной.

В формат G7 (Group of Seven — «Группа Семи») входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. До 2014 года Россия также входила в международный клуб.

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, который провели на фоне массовых волнений и смены власти в Киеве в 2014 году. Война в Донбассе началась в том же году, когда Донецкая и Луганская области объявили о независимости. Несколько зарубежных стран обвинили Россию в захвате Крыма и поддержке сепаратистов в Донбассе, что послужило поводом для введения экономических и политических санкций.