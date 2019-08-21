20 августа 2019

Рабочий, заблокированный после обрушения в шахте на Урале, найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Шахтера пытались вызволить из-под завалов нескольких часовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочий, который оказался под завалами на шахте в Североуральске (Свердловская область), погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства. На данный момент тело шахтера поднимают на поверхность.

Обрушение горной породы произошло на шахте «Ново-Кальинская» из-за микроземлетрясения. Один из рабочих 1970 года рождения оказался под завалом. Его практически сразу начали откапывать работники шахты, и в первое время мужчина выходил на связь.

Рост сейсмической активности в Свердловской области был зарегистрирован еще в июне. Тогда в районе поселка Черноярка (в 70 километрах от Североуральска) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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