Рабочий, заблокированный после обрушения в шахте на Урале, найден мертвым

Рабочий, который оказался под завалами на шахте в Североуральске (Свердловская область), погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства. На данный момент тело шахтера поднимают на поверхность.
Обрушение горной породы произошло на шахте «Ново-Кальинская» из-за микроземлетрясения. Один из рабочих 1970 года рождения оказался под завалом. Его практически сразу начали откапывать работники шахты, и в первое время мужчина выходил на связь.
Рост сейсмической активности в Свердловской области был зарегистрирован еще в июне. Тогда в районе поселка Черноярка (в 70 километрах от Североуральска) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.