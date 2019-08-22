Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Если Россию не хотят видеть в Совете Европы, она готова обойтись без этого, считает Владимир Путин Фото: сайт президента РФ

Если России не рады в Совете Европы, то она вполне может обойтись без него. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы туда не рвемся, — приводит слова российского лидера RT. — Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого». При этом глава государства подчеркнул, что данный подход не способствует строительству единой Европы «от Лиссабона до Владивостока».

Путин отметил, что выход России из Совета Европы приведет к тому, что граждане РФ не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщает «Национальная служба новостей». По мнению президента России, государствам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивая происходящее у соседей, а также вместе искать решение вопросов, представляющих взаимный интерес.