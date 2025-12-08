«Звезда корпоративов»: продюсер раскрыла новогодний гонорар Лолиты

Раскрыты новогодние гонорары Ларисы Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Лолита остается одной из самых востребованных артисток на новогодних корпоративах. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур. По ее словам, певица демонстрирует удивительную способность оставаться актуальной для разных поколений.

«Звезда корпоративов, конечно же, Лолита. Она человек, который сумел правильно интегрироваться в настоящее. Ее любят люди всех возрастов: и старшее поколение, и молодое», — отметила Тур.

Отвечая на вопрос о гонораре певицы, продюсер сообщила: «4-5 миллионов рублей». При этом Тур подчеркнула, что в этом году многие артисты столкнулись с отменами выступлений из-за отказа крупных компаний от проведения корпоративов.

Продолжение после рекламы

В числе других востребованных артистов продюсер назвала Татьяну Буланову, чей гонорар вырос с 2 до 4 миллионов рублей благодаря новой волне популярности, а также Люсю Чеботину (5-7 миллионов рублей) и Егора Крида.

Самыми дорогими артистами в предновогодний период являются Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова и группа «Руки вверх», сообщила продюсер. По ее словам, минимальная стоимость их выступлений начинается от 20 миллионов рублей.

«Сразу отмечу, что называемые мной цифры могут меняться в зависимости от конкретной даты, места проведения и города», — уточнила Тур.

Комментируя феномен популярности звезд 1990-х годов, Тур объяснила это дефицитом новых талантов: «Молодежь пока не доросла до определенного уровня и статуса. Люди, которые вышли из соцсетей и стали артистами, вряд ли займут их нишу».