США обвинили Россию в наращивании ядерной угрозы после взрыва под Архангельском

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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Глава Пентагона заявил, что пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что ЧП в Архангельской области связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения. При этом, по его словам, в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) под него должны попасть все новейшие российские военные разработки.

«Ясно, что они [Россия] пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США», — заключил глава Пентагона в эфире в интервью Fox News. Также Эспер предположил, что сейчас Россия имеет нацеленные на Европу крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, подпадавшие под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). То, каким образом могут быть объединены в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД, глава Пентагона не пояснил.

ДРСМД прекратил действие с 2 августа по инициативе США, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России, сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, срок действия которого истечет в 2021 году.

Взрыв на полигоне ВМФ в Северодвинске (Архангельская область), в результате которого погибли пять сотрудников Росатома, прогремел 8 августа во время испытания ракетного двигателя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «URA.RU», что в данной теме «надо опираться на слова» главы государства Владимира Путина.

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