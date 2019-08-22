В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира

В вертолете, разбившемся возле греческого острова Порос, вместе с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым находился сын бывшего зампреда Банка Москвы Дмитрия Акулинина Павел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственного источника.
«Павел Акулинин был женихом дочери партнера Михаила Абрамова Андрея Кондрашова», — цитирует РБК заместителя директора Музея русской иконы Сергея Богатырева. О том, что в вертолете вместе с Абрамовым погиб человек по имени Павел Дмитриевич Акулинин 1995 года рождения, подтвердила и официальный представитель МИДа Мария Захарова, однако подтвердить родство погибшего с банкиром Дмитрием Акулининым она отказалась.
По словам источника РБК, в 2013—2014 годах Дмитрий Акулинин и его товарищ Андрей Бородин были обвинены в отмывании денег и хищении свыше одного миллиарда рублей, после чего банкиры сбежали из России и были объявлены в международный розыск. Сообщается, что бизнесмены также проходят по другим делам, ущерб по которым составляет десятки миллиардов рублей.
Частный вертолет, в котором летели двое туристов из России вместе с пилотом, упал у побережья острова Порос в Греции 20 августа, люди на борту погибли, сообщает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что одним из погибших стал основатель Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов.