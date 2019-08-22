По факту аварии возбуждено уголовное дело Фото предоставлено областным управлением ГИБДД

Три человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли в аварии на трассе в Курганской области. Еще трое участников ДТП находятся в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в областном управлении ГИБДД.

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — рассказали агентству в отделении пропаганды ГИБДД. По данным ведомства, авария произошла в 16.35 на 310 километре трассы «Иртыш» в Варгашинском районе. По предварительным данным, местный житель 1960 года рождения за рулем автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением жителя Тюменской области 1951 года рождения.

В результате аварии мальчик 2010 года рождения и женщина 1957 года рождения, находившиеся в Kia Rio, а также женщина 1960 года рождения из Kia Sportage погибли на месте. Еще одна пассажирка Kia Sportage и водитель Kia Rio доставлены в городскую больницу №2 Кургана. В больницу также отвезли подростка 2004 года рождения — он находился на переднем пассажирском сиденье Kia Rio и был пристегнут ремнем безопасности. Водитель Kia Sportage не пострадал. Также не пострадала девочка 2015 года рождения, которая ехала в Kia Rio и находилась в детском удерживающем устройстве.

Оперативно уточнить состояние пострадавших в городской больнице №2 «URA.RU» не удалось. В справочной службе медучреждения сообщили, что не располагают такими сведениями.