Эксперты рассказали об опасности четырехдневной рабочей недели

При четырехдневной рабочей неделе в России упадет производительность труда на предприятиях, а сотрудники будут перебатывать больше, чем при пятидневке. Такие мнения высказали эксперты.
«Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда», — сказал газете «Известия» член экспертного совета при правительстве РФ Александр Сафонов. В среднем, по подсчетам специалиста, производительность труда может сократиться на 20%. Примерно на столько же может упасть ВВП страны.
Второй минус озвучил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Он посчитал, что если 40-часовую рабочую неделю разделить не на пять дней, а на четыре, то сотрудники будут работать по 10 часов в день. «Повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости», — отметил Щербаков.
Ранее профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. В Министерстве труда пообещали дать оценку инициативе до конца сентября.