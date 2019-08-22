Курганская «дочка» РЖД, которую спасают от банкротства, задолжала рабочим 17 миллионов рублей

Долги образовались из-за простоя предприятия (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долги Петуховского литейно-механического завода (ПЛМЗ, «дочка» ОАО «РЖД») в Курганской области превысили 17 млн рублей. По факту невыплаты рабочим денег проводится доследственная проверка, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

«В ходе проверки установлено, что по состоянию на 8 августа 2019 года сумма имеющейся задолженности по заработной плате за апрель—июнь 2019 года, а также выплате выходных пособий перед 233 бывшими работниками завода, уволенными в июне, составляет более 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Долги образовались в период конкурсного производства из-за простоя предприятия после признания его банкротом.

В конце 2018 года зауральские власти договорились с РЖД о спасении ПЛМЗ от банкротства. В госкорпорации заявили, что зауральское предприятие в 2019 году получит заказ на 300 млн рублей, а его долги постепенно погасят. Спустя две недели в Курганскую область поступило 50 млн рублей на закрытие долгов по зарплате работникам ПЛМЗ. Несмотря на это, в апреле на предприятии ввели финальную стадию банкротства — конкурсное производство.

ПЛМЗ — одно из старейших предприятий региона, основанное в 1903 году. Специализируется на производстве изделий для нужд железной дороги. О его долгах по зарплате неоднократно сообщало «URA.RU». В отношении руководства предприятия возбуждалось уголовное дело по факту сокрытия денег, из которых должны были взыскиваться налоги.