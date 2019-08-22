Пермский депутат хочет рассказать правду по уголовному делу «Единой России»

Сотрудников пермского реготделения «Единой России» подозревают в хищении в особо крупном размере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело возбуждено после обысков в пермской «Единой России»

Пермский депутат «Единой России» готов прийти на допрос по уголовному делу регионального отделения партии и рассказать о тонкостях работы помощников. Ранее было заявлено, что зарплата последних уходит в региональный исполком. Парламентарий на условиях анонимности рассказал «URA.RU», как с партотделением договаривались о работе помощников.

«Отдали помощников им [в региональный исполком]. Но отдали на условии, что это их работники, они получают у нас зарплату как помощники, но работают на благо „Единой России“, чтобы притягивать к нам в регион какие-то проекты. Но мы не договаривались так, что исполком будет отбирать у них зарплату, какую-то ее часть. Такого не было», — пояснил народный избранник.

Он рассказал, что решение о передаче своих помощников в распоряжении исполкома принималось на уровне отделения партии. «Сказать, что не было нарушений внутри партии — не знаю. Просто так Следственный комитет бы не возбудился. Скорее всего, они там внутри начудили», — пояснил «URA.RU» депутат.

«URA.RU» рассказывало, что 11 июля в реготделении партии «Единая Россия» прошли обыски и выемка документов. Следственный комитет по факту хищения денежных средств в особо крупном, совершенного партийцами, возбудил уголовное дело. В августе на допросы стали вызывать депутатов краевого парламента.