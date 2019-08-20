Пермский депутат рассказал о допросах по уголовному делу «Единой России»

Пермские депутаты ждут приглашения в СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из 13 депутатов Заксобрания Пермского края в региональном следственном комитете по уголовному делу «Единой России» уже побывала депутат Ирина Корюкина. Об этом «URA.RU» сообщила сама народная избранница.

«Я была [в следственном комитете] еще до отпуска. Обычные вопросы [задавали], комментировать пока не буду», — сообщила Корюкина в беседе с агентством. Депутатов вызывают для дачи показаний по факту хищений в особо крупном размере сотрудниками реготделения партии «Единая Россия». Источник агентства утверждает, что это связано с фиктивным трудоустройством помощников депутатов, которые отдавали зарплату в кассу исполкома.

Депутат Владимир Шатров заявил «URA.RU», что его помощники действительно работают. «У меня два помощника. Один в приемной [председателя „Единой России“ Дмитрия] Медведева, а второй — в исполкоме реготделения», — заявил Владимир Шатров. Он также отметил, что пока не получал приглашения от следователей, как и его коллеги Виктор Плюснин и Владимир Подкорытов. Депутат Татьяна Миролюбова от комментариев отказалась.

В приемной депутата Сергея Попова сообщили, что его на допрос не вызывали. Представители Сергея Яшкина, Олега Третьякова, Владимира Жукова, Виктора Родионова и Дмитрия Осипова от комментариев отказались. С депутатами Николаем Демкиным и Павлом Черепановым связаться не удалось.