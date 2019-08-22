21 августа 2019
20 августа 2019

На экс-гендиректора Антипинского НПЗ завели новое уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Скриншот видео YouTube, канал tumentoday. Екатеринбург, лисовиченко геннадий
Геннадий Лисовиченко возглавлял Антипинский НПЗ до конца 2018 годаФото: скриншот видео YouTube, канал tumentoday
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Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Против экс-директора Антипинского НПЗ (АНПЗ) Геннадия Лисовиченко возбуждено новое уголовное дело о хищении. Ранее «URA.RU» сообщало, что управление СК РФ по Тюменской области обвинило Лисовиченко в злоупотреблении полномочиями.

С 2014 по 2018 год Лисовиченко через индивидуальных предпринимателей вывел из казны завода не менее 470 миллионов рублей, используя фиктивные договоры строительного подряда, утверждает портал «72.ру». При этом предприниматели являлись менеджерами ГК «Новый поток», которой принадлежал завод.

В региональном управлении СК РФ «URA.RU» сообщили, что не располагают информацией о новом уголовном деле. В федеральном ведомстве не ответили на звонок корреспондента. В ГК «Новый поток» направлен запрос.

Кроме Лисовиченко, уголовному преследованию подвергся и бывший владелец АНПЗ Дмитрий Мазуров. 15 июля Тверской суд Москвы отправил его под арест по обвинению в мошенничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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