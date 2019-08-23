По одной из версий, сотрудники поликлиники недовольны руководством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На двери поликлиники № 4 в Тюмени неизвестные разместили плакат с текстом «Работники — не животные». Информация об этом была размещена в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Как отмечают источники «URA.RU» в лечебном учреждении, послание может быть адресовано заведующему поликлиники.

«После того, как в поликлинике поменялся заведующий, увеличились нагрузки для врачей. Кроме того, изменилась позиция руководства — ранее в конфликтных ситуациях можно было найти с его стороны защиту, а сейчас врача обвиняют в любой ситуации, поэтому часть коллектива недовольна», — отмечает источник.

Глава поликлиники Мигран Мартиросян не согласен с этим. «Вопросов ни у кого нет — с коллективом всегда встречаемся, общаемся, понятия не имею, почему так произошло», — ответил заведующий.

В департаменте здравоохранения также заявляют, что этот инцидент, скорее всего, «досадное недоразумение». «От сотрудников в департамент здравоохранения не поступало никаких жалоб, поэтому до установления возможного виновника мы не видим причин считать, что в коллективе проблемы. Объективные показатели у поликлиники хорошие, обстановка среди сотрудников тоже стабильная», — отметили в департаменте.

Теперь администрация больницы ищет автора плаката, а департамент обещает выяснить причины появления недовольства и предпринять меры, как только он найдется.