Канада выступила против инициативы Трампа

В правительстве Канады отказались возвращаться к формату G8 с участием России Фото: pxhere.com

Правительство Канады не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа о возвращении к формату «Большой восьмерки» с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

Таким образом, Канада еще раз подтвердила свою позицию относительно России. «Позиция премьер-министра, позиция Канады остаётся той же, что и в прошлом году, когда вопрос уже поднимался», — приводит слова канадского чиновника « Царьград ».

При этом тему возвращения к формату G8 поднимали в разговоре, состоявшемся 22 августа, канадский премьер Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную политику Канады в отношении России.

Ранее инициативу Трампа оценили в Кремле. Тем не менее, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возвращение в формату G8 для России самоцелью не является, а многие вопросы более эффективно решаются в формате G20, напоминает телеканал 360.