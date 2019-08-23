Половина многодетных семей в России с трудом находит деньги на еду и одежду

Многодетные часто не могут позволить себе купить самое необходимое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около половины (47,4%) российских многодетных семей не могут свободно приобретать еду и одежду, а также оплачивать коммунальные услуги. Такие данные опроса опубликовал Росстат.

Из них 27,7% свободно покупают продовольствие, но испытывают сложности с приобретением одежды и оплатой услуг ЖКХ. 2% многодетных семей заявляют, что им не хватает даже на еду, пишет РИА «Новости».

52,6% многодетных семей свободно покупают еду и одежду, однако товаров длительного пользования они себе позволить не могут. На все, кроме недвижимости и автомобиля, денег хватает только у 16,6% семей с тремя и более детьми.

Ранее в Госдуме предложили снизить подоходный налог с 13% до 4% для многодетных матерей, напоминает «Национальная служба новостей». Звучала также инициатива ввести для семей с тремя и более детьми «первосентябрьский капитал», пишет RT.