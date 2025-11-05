Новый мэр Нью-Йорка объявил город центром сопротивления Трампу
Мамдани сообщил в своей речи, что собирается сделать Нью-Йорк оплотом сопротивления Трампу
Фото: Сергей Русанов
Избранный мэр Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани заявил, что город под его руководством станет центром сопротивления политике главе Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть», — заявил Мамдани в своем первом выступлении после оглашения результатов голосования. Его слова приводит NBC News.
Новый мэр «большого яблока» также объявил о планах положить конец практике уклонения от уплаты налогов состоятельными предпринимателями, подобными Трампу. Он также дал обещание, что Нью-Йорк продолжит оставаться «городом для иммигрантов».
Предполагается, что 34-летний Мамдани приступит к исполнению обязанностей 1 января 2026 года. В случае победы он станет самым молодым руководителем города в его истории, а также первым мусульманином, занявшим пост мэра Нью-Йорка. В программе Мамдани, среди прочего, значатся введение ограничений на стоимость аренды жилья, открытие магазинов с доступными ценами и обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте. Трамп заявил, что в случае избрания Мамдани федеральное финансирование города будет сокращено «за исключением самого необходимого минимума». Президент выразил убежденность в том, что победа Мамдани приведет Нью-Йорк к «полной и окончательной экономической и социальной катастрофе».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.