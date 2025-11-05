Новый мэр Нью-Йорка объявил город центром сопротивления Трампу

Мамдани сообщил в своей речи, что собирается сделать Нью-Йорк оплотом сопротивления Трампу Фото: Сергей Русанов

Избранный мэр Нью-Йорка от Демократической партии Зохран Мамдани заявил, что город под его руководством станет центром сопротивления политике главе Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть», — заявил Мамдани в своем первом выступлении после оглашения результатов голосования. Его слова приводит NBC News.

Новый мэр «большого яблока» также объявил о планах положить конец практике уклонения от уплаты налогов состоятельными предпринимателями, подобными Трампу. Он также дал обещание, что Нью-Йорк продолжит оставаться «городом для иммигрантов».

