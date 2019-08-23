Только четыре региона России платят зарплаты бюджетникам на уровне майских указов

Хуже всего майские законы выполняются в отношении соцработников и медсестер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России. В остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников.

В первой половине 2019 года зарплаты бюджетников, попадавших под действие майских указов, достигли целевых значений по всем категориям работников лишь в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чеченской Республике, сообщает РБК. Таких регионов стало в четыре раза меньше, чем за соответствующий период в прошлом году — тогда их было 16. Хуже всего майские законы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.

«Регионы отдавали приоритет в первую очередь крупным, базовым категориям бюджетников, а именно врачам, педагогам вузов и школ», — цитирует РБК главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич, которая посоветовала регионам лучше отчитываться по врачам и учителям. При этом все остальные категории бюджетников Зубаревич назвала второстепенными.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что, согласно майским указам президента, в 2019 году зарплаты российских бюджетников вырастут, напоминает «Национальная служба новостей».