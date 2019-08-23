ФСБ вновь простила бывшего сити-менеджера Челябинска вопреки прокуратуре

Суд пока не оправдал надежды Сергея Давыдова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Решение по уголовному делу бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, возобновления которого добилась прокуратура области, перенесли на 26 августа. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска. При этом в региональном УФСБ по-прежнему считают, что оно должно быть закрыто.

«Надеюсь, это последнее заседание», — заявил Давыдов «URA.RU». «Я хочу, чтобы все прекратилось. Штраф я уже заплатил по первому решению суда», — повторил он, обращаясь к судье. Также прозвучало, что полмиллиона рублей в счет компенсации нанесенного вреда внесло в бюджет третье лицо. На это указал следователь УФСБ, который ходатайствовал о закрытии дела.

Представитель прокуратуры заявил, что потерпевшим по делу необоснованно заявлено муниципальное предприятие, а не общество — речь идет о платежах населения. Поэтому в рамках данного процесса дело разрешить невозможно.

ФСБ расследовала хищение 37 млн рублей со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Деньги выводились на сторонние организации, в том числе на ИП отца Давыдова. Когда дело дошло до суда, обвинение экс-чиновнику переквалифицировали на более мягкую статью, и 5 марта дело по ходатайству УФСБ закрыли.

Прокуратура региона добилась, чтобы дело вернули следствию. По мнению надзорного органа, экс-чиновника следовало судить по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление главой органа местного самоуправления служебными полномочиями). Однако через две недели УФСБ повторно направило материалы в суд без изменений.