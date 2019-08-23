Спустя две недели после критики полпредства в Зауралье озвучили новые данные о ремонте дорог

В Курганской области продолжается масштабный ремонт дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области отремонтировано более половины дорог из числа запланированных на этот год. Такие данные были озвучены на совещании по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, сообщает зауральский департамент строительства. Ранее зауральские власти подверглись критике из-за низких темпов проведения ремонтных работ.

«В Курганской области фактически выполнено более 50% объемов», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства. Также в ходе совещания было отмечено, что Курганская область получила дополнительное финансирование в размере 270 млн рублей на реконструкцию путепровода по проспекту Машиностроителей в областном центре.

9 августа во время приезда уральского полпреда Николая Цуканова его подчиненные озвучивали цифру Минтранса на 5 августа — тогда речь шла о выполнении плана на 14%.