Кириенко растрогала до слез восьмилетняя девочка

Первый заместитель главы администрации РФ Сергей Кириенко принимает самое активное участие в работе фестиваля «Таврида-АРТ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поделился впечатлениями от пребывания на фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Крыму. Одна из самых ярких эмоций связана с выступлением перед зрителями 8-летней школьницы Николь Плиевой, которая на протяжении полутора часов декламировали стихи русских поэтов. Об этом Кириенко сообщил журналистам на пресс-завтраке, передает корреспондент «URA.RU».

«На меня неизгладимое впечатление произвела эта 8-летняя девчушка. Она около полутора часов „держала“ нас взрослых людей, примерно 150-200, у которых слезы на глазах наворачивались. При этом, чтобы было понятно, она взрослые стихи читала, например, Иосифа Бродского, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Роберта Рождественского», — поделился своими эмоциями Кириенко. На фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» он является председателем организационного комитета и находится на мероприятии с первого дня его работы, 20 августа.

Вплоть до 26 августа фестиваль посетит множество известных персон, среди которых, например, режиссер Никита Михалков, группировка «Ленинград» вместе с фронтменом Сергеем Шнуровым, руководитель творческого объединения «АмиК» Александр Масляков и ряд российских губернаторов. Предполагается, что в общей сложности все мероприятия фестиваля посетят порядка 50 тысяч зрителей.