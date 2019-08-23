Для пациентки не нашлось каталки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Посетители Краснотурьинской горбольницы сняли на видео женщину, которая вынуждена ползать по полу медицинского учреждения, никто из врачей или персонала не помогает ей. Видео размещено в официальной группе «Жизнь Краснотурьинска» в «Однокласссниках».

«Тут привозят больную, и вот картина сама за себя говорит. Она ползет, а те кто ее привез, не довели да флюорографии. А после этого, как я сняла видео, женщина, с которой она был, а мед. работник, ушла, а другая на обратном пути помогла ей дойти на улицу», — написала пояснение автор видеозаписи.

В министерстве здравоохранения Свердловской области разобрались в ситуации и сообщили «URA.RU», что на запись попала пациентка местного филиала областной психиатрической больницы. «Министр уже в курсе ситуации и назначил проверку», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Ранее «URA.RU» писало, что в травмпункте Первоуральска пациенты с переломами нижних конечностей вынуждены добираться в отделение ползком по лестнице из-за неработающего лифта. Травмпункт расположен на втором этаже.