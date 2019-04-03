В Первоуральске в травмпункт на второй этаж пенсионерам попасть на лифте невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В травмпункте города Первоуральск в Свердловской области разгорелся скандал из-за видео, опубликованного в группе »«Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте». На записи видно, как пожилая женщина с больной ногой на четвереньках спускается по лестнице в больнице. В комментариях к видео поясняется, что в больнице не работает подъемник. При этом люди возмущаются, что травмпункт расположен на втором этаже, хотя травмированным пациентам было бы легче, если бы его разместили на первом этаже больницы.

Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до главврача первоуральской больницы, но телефон приемной не отвечает. Между тем подобный инцидент происходит в этом медучреждении не в первый раз. В апреле 2015-го в Первоуральске прогремел подобный скандал. Тогда в Сети появилось видео, на котором пыталась подняться по лестнице в травмпункт 69-летняя Людмила Николаева. Пенсионерка со сломанными ногами ползла на второй этаж на четвереньках из-за неработающего лифта.

Первоуральск, травмпункт, апрель 2015 года

Первоуральск, травмпункт, апрель 2019 года