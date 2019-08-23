На Урале решили судьбу «смотрящего»

Прокуратура не позволила убийце выйти на свободу Фото: Дмитрий Шевалдин

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу криминального авторитета Николая Смовжа по кличке Палыч. За серию убийств Смовж был приговорен к 19 годам колонии.

Как сообщили в суде, начальник ИК № 2 ходатайствовал в Синарском районном суде Каменска-Уральского об освобождении Смовжа по болезни. Суд удовлетворил ходатайство, однако прокуратура опротестовала освобождение авторитета.

«Областной суд отменил постановление суда первой инстанции в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Суд установил лишь наличие у осужденного диагноза, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако не исследовал и не дал оценку обстоятельствам, имеющим значение для разрешения ходатайства», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Материал будет направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но уже по подсудности — в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Смовж уже пытался освободиться в 2018 году, но тогда прокуратура так же воспрепятствовала этому.

Уроженец Ревды Николай Смовж был поставлен «смотрящим» вором в законе Тимуром Свердловским, племянником тогдашнего главы российского криминала Деда Хасана. Смовж обвинялся в нескольких убийствах, совершенных в девяностые и в начале двухтысячных годов.