Зауралью дают миллиарды на решение первоочередных проблем

Курганская область получит около четырех миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганская область дополнительно получит из федерального бюджета около четырех миллиардов рублей на погашение долгов, подготовку к зиме и решение других проблем региона. Об этом сообщил начальник финуправления Константин Ермаков на заседании регионального правительства.

Часть денег направят на погашение долгов районов Зауралья. «Средства будут предоставлены несколькими траншами. Уже 400 млн рублей мы перечислили, по мере поступления отчетов о целевом использовании средств этим районам отдаем следующую сумму», — пояснил Ермаков.

«Это огромные деньги для Курганской области — четыре миллиарда дополнительных доходов. Это 10% областного бюджета», — отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он потребовал от чиновников не просто перечислить деньги, но и совместно с главами муниципалитетов принять меры, чтобы не появлялись новые долги: «Анархия заканчивается. Прекращаем устраивать кормушки из бюджетных учреждений, бюджетными деньгами отапливать воздух».

Часть федерального транша, 746 млн рублей, выделена из резервного фонда правительства РФ благодаря содействию первого вице-премьера Антона Силуанова, посетившего Курган на прошлой неделе. «Но если у кого-то есть убеждение, что я буду кататься в Москву, выбивать деньги для региона, и заниматься только этим, то это неправильные убеждения», — подчеркнул Шумков.

С учетом транша доходы областного бюджета в 2019 году составят почти 46,5 млрд рублей, расходы — примерно 49,6 млрд рублей, дефицит — 3,179 млрд рублей.