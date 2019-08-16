Первый вице-премьер Силуанов объяснил, зачем приехал в Курган

Антон Силуанов работает в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскую область необходимо «подтянуть» в социально-экономическом развитии в сравнении с другими регионами России. Об этом на заседании в Кургане заявил первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов.

«Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать», — с этих слов начал заседание в правительстве Антон Силуанов. Он уточнил, что важнейшие направления развития — это привлечение инвесторов в экономику Зауралья, а также создание новых производств. Также он добавил, что внимание будет уделено вопросам социальной политики.

«План учитывает те конкурентные преимущества, которые есть у региона, есть возможность развития аграрного потенциала региона, организация межрегиональных связей, задействования развития транспортных преимуществ», — перечислил Силуанов проблемы региона. Он сообщил, что будет рассматриваться возможность создания особых экономических зон в Зауралье.

Как ранее сообщало «URA.RU», это первый визит Силуанова в Курган в качестве куратора региона, но не первый визит высокопоставленных гостей в Зауралье за последнее время. В регион уже приезжали вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минприроды, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.