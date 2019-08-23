Популярная рок-группа, объявившая о завершении карьеры, сделала исключение ради югорских нефтяников

«Смысловые галлюцинации» выступят в Сургуте на День работника нефтяной и газовой промышленности Фото: Дарья Попова © URA.RU

Компания «Газпром трансгаз Сургут» после прошлогоднего решения не участвовать в масштабном праздновании Дня работников нефтяной и газовой промышленности в этом году реабилитируются перед сургутянами. Ради такого события в экономической столице ХМАО даже выступит группа «Смысловые галлюцинации», объявившая о завершении карьеры в 2017 году.

«Откроют праздничные выходные сургутские газовики перед главным зданием „Газпром трансгаз Сургут“, а продолжат торжество нефтяники на стадионе „Спортивное ядро“ на Югорском тракте», — сообщила пресс-служба сургутской мэрии.

Кроме концерта группы «Смысловые галлюцинации», горожане смогут увидеть выступление других гостей из Екатеринбурга — группы «ДавлетХан», которые представят шоу этно-барабанов. Кроме того, на площадках выступят творческие коллективы Сургутской филармонии и Центра культуры и досуга «Камертон». Также, сургутяне увидят показательные выступления местных спортсменов. Завершится первый день праздника фейерверком. Программа, организованная ПАО «Сургутнефтегаз», включает в себя развлечения для семейного отдыха: спортивные эстафеты, конкурсы и интерактивные игры. Традиционно откроется выставка автотранспорта и спецтехники ПАО «Сургутнефтегаз».

Ранее «URA.RU» писало, что «дочка» «Газпрома» лишила югорчан главного праздника. В прошлом году, впервые за двадцать лет, «Газпром трансгаз Сургут» фактически проигнорировал профессиональный праздник, ограничившись концертом Льва Лещенко «для своих».