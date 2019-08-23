Челябинцы начинают привыкать к новому мэру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев, положительно оценивающих работу нового градоначальника Натальи Котовой, стало меньше. При этом ощутимо выросло число горожан, считающих мэром Челябинска главу региона Алексея Текслера. Это следует из данных соцопроса, проведенного для «URA.RU» исследовательским центром «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

Экс-мэр Владимир Елистратов подал в отставку 24 июня. На сегодня 35,8% опрошенных горожан — плюс 7% с момента проведения июльского опроса — считают его преемником Текслера. Еще 37% затруднились с ответом, а почти четверть опрошенных знают, что в действительности этот пост занимает Котова. Таких стало на 7,2% больше, чем в июле.

Однако тех, кто оценивает работу врио мэра положительно, стало меньше на три процента — 25,8%. При этом обратную точку зрения высказало существенно больше, чем в июле — 17,3% респондентов (+14%). Почти треть опрошенных пока не определилась с оценкой.

«Даже если сравнивать индексы оценки работы июля (+25,5 процентных пунктов) и августа, мы не можем сказать, что эффективность работы нового главы города Челябинск падает. Важнее будет заключить, что Наталья Котова легитимизируется в глазах челябинцев. Определяющей может стать оценка работы Котовой в сентябре, когда горожане смогут увидеть конкретные результаты работы», — заявил «URA.RU» директор ИЦ «МарС» Иван Полукаров.

Фото: СКРИН ИЦ «Марс»