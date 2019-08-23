Советский и российский режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму.
На мероприятие известный режиссер пришел с костылями. «У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза», — рассказал «URA.RU» Михалков. Он добавил, что его отговаривали приезжать на «Тавриду» в таком состоянии, однако режиссер все равно появился на красной дорожке. По словам Михалкова, он дал обещание: вечером должен состояться показ спектакля «Метаморфозы», который поставили студенты из академии режиссера.
Никита Михалков перенес две операции на бедре и заявил, что будет учиться ходить заново, напоминает портал «Дни.ру». «Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», — приводит телеканал 360 слова Михалкова
Никита Михалков — народный артист РСФСР, актер и режиссер. Он известен как режиссер благодаря картинам «Утомленные солнцем», «Урга — территория любви», «Раба любви», «Жестокий романс» и другими. Свою первую роль исполнил в фильме «Я шагаю по Москве».