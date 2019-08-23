В пермский интернат после публикации «URA.RU» едут ревизоры

Чайковский дом-интернат проверят прокуратура, соцработники и активисты ОНФ Фото: Василий Гришин © URA.RU

Проверяющие из прокуратуры, министерства социального развития Пемрского края и регионального отделения ОНФ приедут 26 августа в дом-интернат в Чайковском. Об этом агентству рассказали в пресс-службе министерства. Поводом для проверки стало обращение слепого мужчины, о котором писало «URA.RU»: он в одиночку преодолел три сотни километров для подачи жалобы.

«Министерство социального развития проведет дополнительную проверку этой информации. В том числе будет проверена информация о соплатежах (когда подопечный за свой счет оплачивает часть услуг учреждения — прим. ред.)», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства. Там также отметили, что информация о некачественном питании, использовании просроченных продуктов и оказании неполного перечня услуг не подтвердилась.

Мужчина, который написал жалобу, с 26 июня не является подопечным Чайковского дома-интерната, но продолжает там жить, сообщили в министерстве. «В данный момент, согласно устной договоренности с администрацией дома-интерната для престарелых и инвалидов Чайковского, он остается в учреждении. Также, по его просьбе, руководством учреждения рассматривается вопрос его проживания в дальнейшем», — сказано в ответе министерства.

Инвалид по зрению в одиночку преодолел почти 300 километров до Перми, чтобы написать заявление на руководство дома престарелых. Он жаловался на качество питания и заявлял, что подопечные дома престарелых вынуждены за свой счет покупать лекарства, предметы личной гигиены.