Мужчина обвинил руководство дома-интерната в неправомерном расходовании средств Фото: depositphotos.com

Инвалид по зрению из Чайковского дома-интерната (Пермский край) в одиночку преодолел почти 300 километров до Перми, чтобы написать жалобу на руководство дома престарелых. Об этом «URA.RU» рассказал член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов.

«Заявитель сообщил, что в доме-интернате ему не оказывают те услуги, которые предъявляют к оплате. Также его не устраивает качество питания. По его мнению, оно не соответствует нормам: продукты просроченные и ненадлежащего качества», — пояснил «URA.RU» Лобанов. Кроме того, инвалид сообщил, что подопечные дома престарелых вынуждены за свой счет покупать лекарства, предметы личной гигиены, подгузники, пеленки и другое.

Активисты ОНФ планируют в ближайшее время выехать в Чайковский и проверить факты. Вместе с тем мужчина написал заявление в прокуратуру, где обвинил руководство дома-интерната в неправомерном расходовании бюджетных средств. Он утверждает, что информацию о расходах не предоставляют. В приемной дома-интерната на звонок корреспондента агентства не ответили.

16 августа аналогичное обращение в адрес «URA.RU» поступило от родственников постояльцев Кизеловского дома-интерната. Они обвинили руководство центра в хищении денег у подопечных. В региональном минсоцразвития сообщили, что в учреждении пройдет проверка. На момент публикации ответ из правоохранительных органов не получен.