Жителям аварийных домов в Перми объяснили, почему они годами ждут расселения

Планы по сносу ветхого и аварийного жилья в Перми невыполнимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Планы по сносу ветхого и аварийного жилья в Перми невыполнимы. Такую точку зрения озвучил «URA.RU» источник в строительной отрасли. По его словам, заявленная чиновниками цифра по расселению 19 тысяч квадратных метров достигнута не будет, поскольку мэрия не справится с такими объемами.

«Сама процедура (по признанию дома аварийным — прим. ред.) занимает минимум девять месяцев, а на остальные мероприятия по расселению требуется не менее двух лет. Поэтому, когда администрация Перми говорит о том, что нам поступили деньги и сейчас мы всех быстро расселим, это не соответствует действительности», — рассказал эксперт. По его словам, в среднем на расселение одного дома в период с 2013-го по 2017-й требовалось три года.

Еще одна причина, из-за которой тормозится процесс по расселению жилья, — низкая стоимость компенсации «квадратного метра», которую власти предлагают жителям аварийных домов. На эти деньги не купить жилье даже на окраине города, из-за чего пермяки вступают в долгие судебные споры с чиновниками. Согласно данным городской администрации, снесено лишь пять из запланированных к сносу в текущем году 129 многоквартирных домов.

В пресс-службе мэрии Перми «URA.RU» заявили, что работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья идет в плановом режиме. Кроме того, в администрации подтвердили, что «при выборе способов расселения граждане затягивают с решением, что отражается на конечном результате».