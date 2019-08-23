Тюменцы заработали миллиард долларов на иностранцах

Большую часть экспорта составили продукты ТЭК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские экспортеры поставили за рубеж продукции на 1,27 млрд долларов. Такие данные за первое полугодие 2019 года приводит пресс-служба губернатора региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта из Тюменской области вырос на 200 млн долларов.

Большую часть экспорта (более 800 млн долларов) составили продукты ТЭК и химической промышленности. В несырьевом секторе самый большой рост наблюдается в продажах за границу машин и оборудования — за год поставки выросли с 11 до 37 млн долларов.

Среди стран-покупателей тюменской продукции выделяются: ОАЭ — поставки туда выросли в пять раз; Египет — рост в четыре раза; Германия — рост в три раза. Кроме того, в 2019 году предприниматели региона впервые стали экспортировать товары в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию.

«Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Работая инициативно и системно, мы сможем решить поставленные серьезные задачи в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», — заявил губернатор Александр Моор, комментируя рост показателей.