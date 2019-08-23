Толпа забила до смерти вора в Екатеринбурге

Толпа устроила самосуд над мужчиной, который украл сумку после ДТП возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Вора догнали и забили до смерти. Об этом «URA.RU» сообщили читатели.
По словам очевидцев, возле железнодорожного вокзала произошла авария с участием трех машин. Пока водители осматривали повреждения, проходивший мимо мужчина вытащил сумку из разбитого автомобиля и сбежал. Вслед за ним бросилась группа мужчин. Чуть позже жители дома на улице Вокзальной, 24 нашли во дворе труп забитого до смерти вора.
«На место происшествия выехал следователь СО Железнодорожного района, назначена доследственная проверка», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
По версии пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, злоумышленника преследовал только один из участников ДТП. «Когда он настиг вора, то ударил его. Любитель чужих вещей упал и ударился головой. Точную причину смерти назовут после вскрытия. Похищенную сумку вернули пострадавшей женщине», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.
По его словам, личность скончавшегося уже установлена — это гражданин 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи. Мужчину, ударившего его, доставили в отдел полиции, и опрашивают в дежурной части.