Самым долгожданным изменением в жизни россиян станет перерасчет пенсий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В начале сентября в силу вступит ряд изменений, которые так или иначе коснутся жизни многих россиян. Нововведения почувствуют на себе в первую очередь пенсионеры, автомобилисты и родители детей-дошкольников.

«В России к 1 сентября, по данным Пенсионного фонда России, завершается беззаявительный перерасчет пенсий. Живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве пенсионеры получат прибавку. Величина прибавки сельским пенсионерам составит 1333 рубля в месяц», — сообщает издание News.ru .

С начала осени в России родителям дошкольников больше не нужно будет получать обычные бумажные справки в поликлинике перед началом учебного года. Раньше такую справку ежегодно требовали после летних каникул для любого детсадовца. Теперь Роспотребнадзор и детские сады перешли на электронный документооборот и необходимая информация сразу попадает в учебное заведение.

С 1 сентября у российских автомобилистов появится возможность оформлять европротокол ДТП в электронном виде через портал госуслуг за 15 минут. Присутствие сотрудников ГИБДД при этом будет необязательным.

Россияне, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию, с 1 сентября получат возможность отказаться от реализации своего права. В таком случае они будут призваны на военную службу. Ранее возможности отказаться от отсрочки у россиян призывного возраста не было.

Минимальная академическая стипендия для российских студентов с 1 сентября повысится до уровня 1 633 рублей. Примечательно, что эта сумма не менялась на протяжении пяти лет.