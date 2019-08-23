22 августа 2019

В свердловском отделе полиции, сотрудников которого подростки обвинили в насилии, сменился начальник

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Дмитрий Четвериков приступил к должностным обязанностямФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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На Урале полицейских обвинили в насилии над подростками

В отделе полиции №24 города Каменска-Уральского, сотрудников которого подозревают в насилии над подростками, назначен новый начальник — подполковник Дмитрий Четвериков. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Четвериков приступил к должностным обязанностям 23 августа. До него пост начальника скандального отдела занимал полковник Алексей Андреев. В пресс-службе областного управления МВД «URA.RU» пообещали прокомментировать назначение Четверикова позднее.

Уголовное дело о «пытках» подростков, в которых подозревают полицейских Каменска-Уральского, было возбуждено в сентябре 2018 года. Потерпевшие 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек заявили, что сотрудники отдела полиции №24, расследуя хищение 12600 рублей с банковской карты пожилой женщины, допрашивали их с утра до вечера на протяжении четырех дней, били подушкой со спрятанными в ней тяжелыми предметами и вывозили в лес. В июне нынешнего года полицейские стали фигурантами уголовного дела о насилии над подростками.

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