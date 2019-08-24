Крупнейший банк мира оштрафован за прием на работу детей российских чиновников

За просчеты в кадровой политике банку придется выложить значительную сумму Фото: pixabay/Pixabay License

Deutsche Bank придется выплатить 16 млн долларов после того, как Вашингтон обвинил его в нарушении американского закона о коррупции за рубежом. Как считают в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), банк принимал на работу родственников чиновников из России и Китая, хотя их квалификация не соответствовала работе в финансовой организации.

В SEC отметили, что нарушения в России были выявлены в период с 2009 по 2012 годы. «Сотрудники Deutsche Bank нанимали родственников должностных лиц для получения или сохранения деловых или иных выгод», — приводит сообщение комиссии РБК со ссылкой на Reuters.

В 2009 году один из российских министров попросил руководство банка принять его дочь на работу. Девушка сначала получила пост в банке в Москве, но вскоре ее перевели в Лондон. Спустя год работу в московском офисе банка получил сын главы неназванной российской госкомпании. Его также отправили в Лондон, но на курсы повышения квалификации. Вскоре руководство лондонского отделения потребовало уволить новичка, так как он «не ходил на работу и жульничал на экзаменах».

Deutsche Bank не стал ни признавать, ни опровергать выводы комиссии, согласившись оплатить штраф и пообещав принять меры для «улучшения практики в сфере найма».

Deutsche Bank по данным Совета по финансовой стабильности является одним из 30 важнейших транснациональных банков, его представительства расположены в 76 странах мира: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней, Москва и так далее. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.