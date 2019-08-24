25 августа 2019

Зафиксирован первый случай смерти от курения электронных сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, труп, морг, ноги
Умерший был заядлым курильщикомФото: depositphotos.com

В США из-за курения электронной сигареты скончался молодой человек. Как заявили в департаменте общественного здравоохранения штата изданию USA Today, у мужчины развилось тяжелое респираторное заболевание.

Мужчина поступил в больницу в штате Иллинойс с сильным кашлем. При обследовании врачи установили, что спазмы в бронхах вызваны курением электронной сигареты. В ночь на пятницу молодой человек скончался, сообщает агентство Nation News.

По данным медиков, количество госпитализированных в США с болезнями, связанными с вейпами, удвоилось за последние несколько недель, пишет RT. Чаще всего за помощью обращаются молодые люди в возрасте от 17 до 38 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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