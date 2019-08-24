Зафиксирован первый случай смерти от курения электронных сигарет

Умерший был заядлым курильщиком
В США из-за курения электронной сигареты скончался молодой человек. Как заявили в департаменте общественного здравоохранения штата изданию USA Today, у мужчины развилось тяжелое респираторное заболевание.
Мужчина поступил в больницу в штате Иллинойс с сильным кашлем. При обследовании врачи установили, что спазмы в бронхах вызваны курением электронной сигареты. В ночь на пятницу молодой человек скончался, сообщает агентство Nation News.
По данным медиков, количество госпитализированных в США с болезнями, связанными с вейпами, удвоилось за последние несколько недель, пишет RT. Чаще всего за помощью обращаются молодые люди в возрасте от 17 до 38 лет.