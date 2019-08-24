Духи из человеческого пота создали в Финляндии

Духи будут дарить успешным соискателям при приеме на работу
Духи с добавлением пота человека создало финское агентство Mirum Helsinki. В аромат разработчики добавили пот всех работников организации.
Как отметила одна из создательниц духов, опытный специалист Лили Эрмезей, аромат создавался на основе «творческой страсти, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса», пишет агентство Nation News. Отмечается, что помимо пота в духи добавлены и традиционные компоненты.
Духи, как рассказали разработчики, будут дарить успешным соискателям при приеме на работу.