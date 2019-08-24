25 августа 2019

Духи из человеческого пота создали в Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, духи, ароматические масла
Духи будут дарить успешным соискателям при приеме на работуФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Духи с добавлением пота человека создало финское агентство Mirum Helsinki. В аромат разработчики добавили пот всех работников организации.

Как отметила одна из создательниц духов, опытный специалист Лили Эрмезей, аромат создавался на основе «творческой страсти, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса», пишет агентство Nation News. Отмечается, что помимо пота в духи добавлены и традиционные компоненты.

Духи, как рассказали разработчики, будут дарить успешным соискателям при приеме на работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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