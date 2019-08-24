Путин предложил разрешить части россиян досрочно выходить на пенсию

Тем, кто трудится под землей, нужно раньше выходить на пенсию, считает президент Фото: Анна Майорова © URA.RU

Горняки могут получить право выходить на пенсию раньше предусмотренного срока. Соответствующий вопрос поручил рассмотреть президент России Владимир Путин.

«Поручения подготовлены по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов», — говорится на сайте Кремля.

Президент постановил властям обратить внимание на работников, трудящихся под землей. Также Путин порекомендовал усовершенствовать систему их медосмотров и организовать ежегодную диспансеризацию. Все эти вопросы необходимо рассмотреть до 31 декабря.

Ранее Минтруд предложил учитывать день сдачи крови, совмещение отпуска с учебой и работу на общественных и государственных должностях при досрочном выходе на пенсию. При этом ведомство рекомендовало не включать в стаж периоды, когда россиянин не выполняет свои обязательства, но его рабочее место сохраняется.