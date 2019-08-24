Представители авиакомпании утверждают, что пассажиры были ознакомлены с правилами габаритов ручной клади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» не пустила на рейс женщину, которая должна была лететь из московского аэропорта «Внуково» в Чебоксары на похороны родственника. Причиной запрета стало превышение габаритов ручной клади. Видеозапись произошедшего опубликовал telegram-канал Baza.

«Сотрудницы сначала предложили Валентине (это по правилам) вытащить из сумки негабаритные вещи. А затем, когда она все выложила, просто не пустили в самолет», — говорится в описании ролика. По данным канала, работники авиакомпании аргументировали это тем, что посадка на рейс уже закончилась. Один из очевидцев начал снимать видео. Заметив это, сотрудницы «Победы» вызвали полицию.

Согласно информации на сайте Роспотребнадзора по городу Москве, инцидент произошел 21 августа. Сейчас ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает, уведомила ли авиакомпания пассажирку о норме провоза ручной клади. Роспотребнадзор возбудил дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Представители «Победы» заявили, что в компании установлены строгие правила, касающиеся габаритов ручной клади. По их словам, все пассажиры с ними ознакомлены, предает агентство Nation News. По правилам авиакомпании, пассажир может взять либо любое количество багажа в рамках габаритов 36×30×27 см, либо весом не более 10 кг и габаритами 36×30×4 см.