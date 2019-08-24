Актер Петр Мамонов попал в реанимацию

У Петра Мамонова случился инфаркт Петр Мамонов, Facebook

Российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов оказался в реанимации. Это следует из информации, опубликованной в сообществе артиста в Facebook.

«Он сейчас с инфарктом в реанимации», — говорится в сообщении. Также сказано, что все ближайшие концерты Мамонова отменяются из-за «тяжелого состояния здоровья».

По словам супруги музыканта Ольги, артист сейчас находится в отделении шоковой терапии в Первой городской больнице столицы, сообщает «Пятый канал». До этого Мамонов лежал в клинике психиатрии. Его состояние ухудшилось, и после полудня актера увезла скорая помощь, передает telegram-канал 112. Состояние артиста медики оценивают как тяжелое.