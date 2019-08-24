«Президентский» Аurus оказался слишком дорогим для Кадырова

Автомобиль Aurus Senat входит в состав кортежа президента России и стоит 18 млн рублей Фото: Wikipedia.org

Автомобиль Aurus Senat стоит слишком много, чтобы его мог позволить себе глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

«18 миллионов рублей — это кошмарные деньги. На зарплату сложно будет купить такой автомобиль», — поделился своим мнением Умаров в интервью telegram-каналу «Подъем». По его словам, Кадыров видит в покупке Aurus провокацию, ведь тогда журналисты начнут задавать вопросы о том, откуда взялись деньги.

«Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать», — подчеркнул Умаров. Но также чиновник заметил, что если Кадырову подарят автомобиль марки Aurus, то тогда, возможно, глава Чечни и будет им пользоваться.