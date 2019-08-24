«Президентский» Аurus оказался слишком дорогим для Кадырова

Автомобиль Aurus Senat стоит слишком много, чтобы его мог позволить себе глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.
«18 миллионов рублей — это кошмарные деньги. На зарплату сложно будет купить такой автомобиль», — поделился своим мнением Умаров в интервью telegram-каналу «Подъем». По его словам, Кадыров видит в покупке Aurus провокацию, ведь тогда журналисты начнут задавать вопросы о том, откуда взялись деньги.
«Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать», — подчеркнул Умаров. Но также чиновник заметил, что если Кадырову подарят автомобиль марки Aurus, то тогда, возможно, глава Чечни и будет им пользоваться.
Автомобили премиальной марки Aurus стали доступны для покупки совсем недавно. Aurus Senat, на котором с 2018 года ездит президент России Владимир Путин, в базовой комплектации стоит 18 миллионов рублей, передает RT. Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов ранее заявил о том, что готов купить всю линейку автомобилей Aurus, напоминает «