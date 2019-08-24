«Президентский» Аurus оказался слишком дорогим для Кадырова

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Автомобиль Aurus Senat входит в состав кортежа президента России и стоит 18 млн рублейФото: Wikipedia.org

Автомобиль Aurus Senat стоит слишком много, чтобы его мог позволить себе глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

«18 миллионов рублей — это кошмарные деньги. На зарплату сложно будет купить такой автомобиль», — поделился своим мнением Умаров в интервью telegram-каналу «Подъем». По его словам, Кадыров видит в покупке Aurus провокацию, ведь тогда журналисты начнут задавать вопросы о том, откуда взялись деньги.

«Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать», — подчеркнул Умаров. Но также чиновник заметил, что если Кадырову подарят автомобиль марки Aurus, то тогда, возможно, глава Чечни и будет им пользоваться.

Автомобили премиальной марки Aurus стали доступны для покупки совсем недавно. Aurus Senat, на котором с 2018 года ездит президент России Владимир Путин, в базовой комплектации стоит 18 миллионов рублей, передает RT. Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов ранее заявил о том, что готов купить всю линейку автомобилей Aurus, напоминает «Царьград».

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